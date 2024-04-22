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Жегульский Семион Петров

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.04.1741 ст.

Дата смерти

03.06.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1741 ст.

Отец: Жегульский Петр Анисимов

Мать: Жегульская Дарья Абрамова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Жегульский Абакум Семионов

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Жегульская Анастасия Семионова

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Жегульский Поликарп Семионов

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Жегульский Василий Семенов

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Жегульская Домника Семионова

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Жегульская Татьяна Семионовна

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жегульский Савва Семионов

Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Смерть
03.06.1818 ст.
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