Жегульский Семион Петров
Место рождения
Дата рождения17.04.1741 ст.
Дата смерти03.06.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1741 ст.
Рождение ребёнка
1763
Сын: Жегульский Абакум Семионов
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Жегульская Анастасия Семионова
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Жегульский Поликарп Семионов
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Жегульский Василий Семенов
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Жегульская Домника Семионова
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Жегульская Татьяна Семионовна
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Жегульский Савва Семионов
Мать ребёнка: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1818 ст.