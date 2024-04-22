Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732 ст.
Дата смертиВычислено ?.09.1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.
Рождение ребёнка
1763
Сын: Жегульский Абакум Семионов
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Жегульская Анастасия Семионова
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Жегульский Поликарп Семионов
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Жегульский Василий Семенов
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Жегульская Домника Семионова
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Жегульская Татьяна Семионовна
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Жегульский Савва Семионов
Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено ?.09.1813 ст.