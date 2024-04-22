Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Место рождения

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 1732 ст.

Дата смерти

Вычислено ?.09.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Жегульский Абакум Семионов

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Жегульская Анастасия Семионова

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Рождение ребёнка
1768

Сын: Жегульский Поликарп Семионов

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Рождение ребёнка
1773

Сын: Жегульский Василий Семенов

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Жегульская Домника Семионова

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Жегульская Татьяна Семионовна

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жегульский Савва Семионов

Отец ребёнка: Жегульский Семион Петров

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жегульский Семион Петров

Смерть
Вычислено ?.09.1813 ст.
Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
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