Жегульский Абакум Семионов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Жегульская София Абакумова
Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Жегульская Фекла Абакумова
Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Жегульская Агафья Абакумова
Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Жегульский Никита Абакумов
Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Жегульский Сафрон Абакумов
Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849