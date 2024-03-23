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Жегульский Абакум Семионов

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Жегульский Семион Петров

Мать: Жегульская Авдотья (Евдокия) Марковна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Жегульская София Абакумова

Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Жегульская Фекла Абакумова

Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Жегульская Агафья Абакумова

Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Жегульский Никита Абакумов

Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Жегульский Сафрон Абакумов

Мать ребёнка: Жегульская Мария Семеновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1849
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