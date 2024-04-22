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Жегульский Никита Абакумов

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Жегульский Абакум Семионов

Мать: Жегульская Мария Семеновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1809 ст.

Жена: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Жегульская Варвара Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.

Сын: Жегульский Алексей Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1818 ст.

Дочь: Болмасова Домника Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.03.1820 ст.

Дочь: Жегульская Мария Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1822 ст.

Дочь: Жегульская Матрона Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1824 ст.

Сын: Жегульский Козьма Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Жегульский Яков Никитович

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1832

Дочь: Жегульская Дарья Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.02.1837 ст.

Жена: Жегульская Агриппина Иванова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Жегульская Аксинья Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
23.01.1846

Дочь: Жегульская Ксения Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.

Дочь: Жегульский Евфимья Никитина

Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Жегульский Антон Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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