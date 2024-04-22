Жегульский Никита Абакумов
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Жегульская Варвара Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Сын: Жегульский Алексей Никитин
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Дочь: Болмасова Домника Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Дочь: Жегульская Мария Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Дочь: Жегульская Матрона Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Сын: Жегульский Козьма Никитин
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Сын: Жегульский Яков Никитович
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Дочь: Жегульская Дарья Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Анисья Матвеева
Дочь: Жегульская Аксинья Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова
Дочь: Жегульская Ксения Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова
Дочь: Жегульский Евфимья Никитина
Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Жегульская Агриппина Иванова