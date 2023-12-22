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Жегульская Агрофена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Жегульский Алексей Никитович

Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов

Рождение ребёнка
20.11.1825 ст.

Сын: Жегульский Козьма Никитин

Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Жегульский Яков Никитович

Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Жегульская Дарья Никитина

Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Жегульская Аксинья Никитина

Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Жегульский Афимья Никитина

Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жегульский Никита Абакумов

Смерть
Неизвестно
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