Жегульская Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Жегульский Алексей Никитович
Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов
Рождение ребёнка
20.11.1825 ст.
Сын: Жегульский Козьма Никитин
Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жегульский Яков Никитович
Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Жегульская Дарья Никитина
Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Жегульская Аксинья Никитина
Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Жегульский Афимья Никитина
Отец ребёнка: Жегульский Никита Абакумов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно