Жегульский Козьма Никитин
Место рождения
Дата рождения20.11.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
12.03.1846 ст.
Сын: Жегульский Василий Козьмин
Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
27.06.1848 ст.
Дочь: Жегульская Марфа Козьмина
Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: Жегульская Феодосья Козьмина
Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Сын: Жегульский Степан Козьмин
Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна
Смерть
Неизвестно