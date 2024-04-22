Жегульский Козьма Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖегульский Козьма Никитин

Жегульский Козьма Никитин

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.11.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824 ст.

Отец: Жегульский Никита Абакумов

Мать: Жегульская Анисья Матвеева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Жегульский Ефим Козмин

Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.03.1846 ст.

Сын: Жегульский Василий Козьмин

Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1848 ст.

Дочь: Жегульская Марфа Козьмина

Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: Жегульская Феодосья Козьмина

Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Жегульский Степан Козьмин

Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Сын: Жегульский Семен Козьмин

Мать ребёнка: Жегульская Марфа Никифоровна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close