Жегульская Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Жегульский Ефим Козмин

Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.03.1846 ст.

Сын: Жегульский Василий Козьмин

Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1848 ст.

Дочь: Жегульская Марфа Козьмина

Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: Жегульская Феодосья Козьмина

Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Жегульский Степан Козьмин

Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Сын: Жегульский Семен Козьмин

Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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