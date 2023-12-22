Жегульская Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин
Рождение ребёнка
12.03.1846 ст.
Сын: Жегульский Василий Козьмин
Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин
Рождение ребёнка
27.06.1848 ст.
Дочь: Жегульская Марфа Козьмина
Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: Жегульская Феодосья Козьмина
Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Сын: Жегульский Степан Козьмин
Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Отец ребёнка: Жегульский Козьма Никитин
Смерть
Неизвестно