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Жегульская Анастасия Семионова
Жегульская Анастасия Семионова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Пол
Женский
Отец
Жегульский Семион Петров
1742 г.р.
Мать
Жегульская Авдотья Марковна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Жегульский Семион Петров
Мать:
Жегульская Авдотья Марковна
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