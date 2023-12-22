Жегульская Анастасия Семионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская Анастасия Семионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жегульский Семион Петров

Мать: Жегульская Авдотья Марковна

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