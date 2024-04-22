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Жегульский Петр Анисимов

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Жегулской Анисим Григорьев

Мать: не указана

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1717

Сын: Жегульский Игнат Петров

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.

Сын: Жегульский Петр Петров

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Бракосочетание
30.06.1740 ст.

Жена: Жегульская Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
17.04.1741 ст.

Сын: Жегульский Семион Петров

Мать ребёнка: Жегульская Дарья Абрамова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Татьяна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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