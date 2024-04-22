Жегульский Петр Анисимов
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Жегулской Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1717
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Бракосочетание
30.06.1740 ст.
Рождение ребёнка
17.04.1741 ст.
Мать ребёнка: Жегульская Дарья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно