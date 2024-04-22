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Жегульский Игнат Петров

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717

Отец: Жегульский Петр Анисимов

Мать: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Жегульский Варфаломей Игнатов

Мать ребёнка: Жегульская Дарья Антипова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1737

Сын: Жегульский Ефим Игнатов

Мать ребёнка: Жегульская Дарья Антипова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Жегульский Сергей Игнатов

Мать ребёнка: Жегульская Дарья Антипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Дарья Антипова

Смерть
Неизвестно
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