Жегульский Игнат Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717
Рождение ребёнка
1735
Сын: Жегульский Варфаломей Игнатов
Мать ребёнка: Жегульская Дарья Антипова
Рождение ребёнка
20.01.1737
Мать ребёнка: Жегульская Дарья Антипова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Жегульский Сергей Игнатов
Мать ребёнка: Жегульская Дарья Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно