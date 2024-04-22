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Самусенков Самуил Осипович

Место рождения

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

20.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1841

Отец: Самусенков Осип Самуилович

Мать: Ксения Митрофановна

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Самусенко Евдокия Самуиловна

Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1878

Дочь: Самусенко Христиния Самуиловна

Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1878

Дочь: Капитонова Зиновия Самуиловна

Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Самусенко Иван Самуилович

Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самусенко Матрена Касьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самусенко Матрена Касьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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