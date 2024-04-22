Самусенков Самуил Осипович
Место рождения
Дата рождения20.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1841
Отец: Самусенков Осип Самуилович
Мать: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: Самусенко Евдокия Самуиловна
Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна
Рождение ребёнка
20.07.1878
Дочь: Самусенко Христиния Самуиловна
Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна
Рождение ребёнка
02.11.1878
Дочь: Капитонова Зиновия Самуиловна
Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Самусенко Иван Самуилович
Мать ребёнка: Самусенко Матрена Касьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно