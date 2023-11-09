Ксения Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1841
Сын: Самусенков Самуил Осипович
Отец ребёнка: Самусенков Осип Самуилович
Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самусенков Осип Самуилович
Смерть
Неизвестно