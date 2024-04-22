Самусенков Осип Самуилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиОколо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
20.08.1841
Сын: Самусенков Самуил Осипович
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
20.08.1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Смерть
Около 1885