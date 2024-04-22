Самусенков Осип Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенков Осип Самуилович

Место рождения

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Около 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1841 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1841

Сын: Самусенков Самуил Осипович

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Смерть
Около 1885
Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
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