Капитонова (Самусенко) Зиновия Самуиловна
Место рождения
Дата рождения02.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1878
Бракосочетание
28.01.1898
Муж: Капитонов Ефим Фомич
Венчались в д. Малахи. Свидетели: По жениху - Потомственный почетный гражданин Дмитрий Афанасьев Бозродин (неразб) и потомственный дворянин Алексей Александрович Нащекин. По невесте – потомственный дв... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1917
Сын: Капитонов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Михеево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич
Смерть
Неизвестно