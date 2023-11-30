Капитонова (Самусенко) Зиновия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова (Самусенко) Зиновия Самуиловна

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Место рождения

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

02.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1878

Отец: Самусенков Самуил Осипович

Мать: Самусенко Матрена Касьяновна

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Капитонов Ефим Фомич

Венчались в д. Малахи. Свидетели: По жениху - Потомственный почетный гражданин Дмитрий Афанасьев Бозродин (неразб) и потомственный дворянин Алексей Александрович Нащекин. По невесте – потомственный дв... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1917

Сын: Капитонов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Михеево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Капитонов Ефим Фомич

Смерть
Неизвестно
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