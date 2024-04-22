Самусенко Матрена Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Матрена Касьяновна

Место рождения

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

11.11.1844

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1844

Отец: Касьян Куприянович

Мать: Агафья Максимовна

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Самусенко Евдокия Самуиловна

Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1878

Дочь: Самусенко Христиния Самуиловна

Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1878

Дочь: Капитонова Зиновия Самуиловна

Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Самусенко Иван Самуилович

Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самусенков Самуил Осипович

Смерть
1899
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