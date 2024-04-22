Самусенко Матрена Касьяновна
Место рождения
Дата рождения11.11.1844
Дата смерти1899
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1844
Отец: Касьян Куприянович
Мать: Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: Самусенко Евдокия Самуиловна
Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович
Рождение ребёнка
20.07.1878
Дочь: Самусенко Христиния Самуиловна
Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович
Рождение ребёнка
02.11.1878
Дочь: Капитонова Зиновия Самуиловна
Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Самусенко Иван Самуилович
Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899