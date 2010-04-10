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Вялых Евгения Тимофеевна

Место рождения

станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

10.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Вялых Тимофей Савельевич

Мать: Вялых Пелагея Емельяновна

станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Тагиев Анатолий Каримович

Отец ребёнка: Тагиев Карим Хакимович

Рождение ребёнка
15.05.1952

Дочь: Бондаренко Татьяна Каримовна

Отец ребёнка: Тагиев Карим Хакимович

станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Бракосочетание
1957

Муж: Тагиев Карим Хакимович

Смерть
10.04.2010
Серпухов, Серпухов, Московская область
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