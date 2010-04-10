Вялых Евгения Тимофеевна
Место рождениястанция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти10.04.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
01.04.1949
Сын: Тагиев Анатолий Каримович
Отец ребёнка: Тагиев Карим Хакимович
Рождение ребёнка
15.05.1952
Дочь: Бондаренко Татьяна Каримовна
Отец ребёнка: Тагиев Карим Хакимович
станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Бракосочетание
1957
Смерть
10.04.2010
Серпухов, Серпухов, Московская область