Вялых (Лотохова) Пелагея Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Лотохов Емельян
Мать: Лититович -
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Колотилина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
02.08.1925
Дочь: Вялых Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич
станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялых Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946
Конотоп, Сумська область