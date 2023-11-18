Вялых (Лотохова) Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялых (Лотохова) Пелагея Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лотохов Емельян

Мать: Лититович -

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Колотилина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вялых Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
02.08.1925

Дочь: Вялых Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич

станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялых Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Вялых Тимофей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вялых Тимофей Савельевич

Смерть
1946
Конотоп, Сумська область
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