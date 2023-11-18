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Вялых Тимофей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вялых Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Колотилина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вялых Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
02.08.1925

Дочь: Вялых Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна

станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялых Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вялых Пелагея Емельяновна

Смерть
1933
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