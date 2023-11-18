Вялых Тимофей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вялых Савелий
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Колотилина Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
02.08.1925
Дочь: Вялых Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна
станция Арысь, Туркестанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялых Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Вялых Пелагея Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933