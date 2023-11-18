Колотилина (Вялых) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1905
Дата смерти?.04.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905
Рождение ребёнка
04.08.1929
Отец ребёнка: Колотилин Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
10.07.1931
Дочь: Горячева Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Колотилин Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
06.12.1940
Сын: Колотилин Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Колотилин Фёдор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1972