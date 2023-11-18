Колотилина (Вялых) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотилина (Вялых) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1905

Дата смерти

?.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905

Отец: Вялых Тимофей Савельевич

Мать: Вялых Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
04.08.1929

Сын: Колотилин Юрий Фёдорович

Отец ребёнка: Колотилин Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
10.07.1931

Дочь: Горячева Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Колотилин Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
06.12.1940

Сын: Колотилин Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Колотилин Фёдор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотилин Фёдор Максимович

Смерть
?.04.1972
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