Колотилин Валерий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1940
Дата смерти28.03.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1940
Рождение ребёнка
08.01.1968
Дочь: Терентьева Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Колотилина Нелля Владимировна
Бракосочетание
1969
станция Хаваст
Рождение ребёнка
30.05.1972
Дочь: Иншакова Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Колотилина Нелля Владимировна
Смерть
28.03.1998