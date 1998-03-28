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Колотилин Валерий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1940

Дата смерти

28.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1940

Отец: Колотилин Фёдор Максимович

Мать: Колотилина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.01.1968

Дочь: Терентьева Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Колотилина Нелля Владимировна

Бракосочетание
1969

Жена: Колотилина Нелля Владимировна

станция Хаваст
Рождение ребёнка
30.05.1972

Дочь: Иншакова Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Колотилина Нелля Владимировна

Смерть
28.03.1998
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