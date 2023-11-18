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Иншакова (Колотилина) Юлия Валерьевна
Иншакова (Колотилина) Юлия Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1972
Пол
Женский
Отец
Колотилин Валерий Фёдорович
1940 г.р.
Мать
Колотилина (Портнова) Нелля Владимировна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972
Отец:
Колотилин Валерий Фёдорович
Мать:
Колотилина Нелля Владимировна
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