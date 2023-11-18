Колотилина (Портнова) Нелля Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1968
Дочь: Терентьева Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Колотилин Валерий Фёдорович
Бракосочетание
1969
станция Хаваст
Рождение ребёнка
30.05.1972
Дочь: Иншакова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Колотилин Валерий Фёдорович