Колотилина (Портнова) Нелля Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотилина (Портнова) Нелля Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1968

Дочь: Терентьева Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Колотилин Валерий Фёдорович

Бракосочетание
1969

Муж: Колотилин Валерий Фёдорович

станция Хаваст
Рождение ребёнка
30.05.1972

Дочь: Иншакова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Колотилин Валерий Фёдорович

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