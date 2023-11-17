Бондаренко (Тагиева) Татьяна Каримовна
Место рождениястанция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Дата рождения15.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
15.05.1952
Отец: Тагиев Карим Хакимович
Мать: Вялых Евгения Тимофеевна
станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Бракосочетание
16.07.1971
город Янгиер, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
27.06.1978
Сын: Бондаренко Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Бондаренко Анатолий Васильевич
город Чирчик, Ташкентская Область, республика Узбекистан