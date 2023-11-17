Бондаренко (Тагиева) Татьяна Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Тагиева) Татьяна Каримовна

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Место рождения

станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд

Дата рождения

15.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1952

Отец: Тагиев Карим Хакимович

Мать: Вялых Евгения Тимофеевна

станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Бракосочетание
16.07.1971

Муж: Бондаренко Анатолий Васильевич

город Янгиер, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
27.06.1978

Сын: Бондаренко Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Бондаренко Анатолий Васильевич

город Чирчик, Ташкентская Область, республика Узбекистан
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