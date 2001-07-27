Тагиев Карим Хакимович
Место рождениягород Самарканд, Республика Узбекистан
Дата рождения20.08.1920
Дата смерти27.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1949
Сын: Тагиев Анатолий Каримович
Мать ребёнка: Вялых Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1952
Дочь: Бондаренко Татьяна Каримовна
Мать ребёнка: Вялых Евгения Тимофеевна
станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Бракосочетание
1957
Жена: Вялых Евгения Тимофеевна
Смерть
27.07.2001
город Самарканд, Республика Узбекистан