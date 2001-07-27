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Тагиев Карим Хакимович

Место рождения

город Самарканд, Республика Узбекистан

Дата рождения

20.08.1920

Дата смерти

27.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

город Самарканд, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Тагиев Анатолий Каримович

Мать ребёнка: Вялых Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.05.1952

Дочь: Бондаренко Татьяна Каримовна

Мать ребёнка: Вялых Евгения Тимофеевна

станция Хаваст, ж/д станция, Ташкент - Самарканд
Бракосочетание
1957

Жена: Вялых Евгения Тимофеевна

Смерть
27.07.2001
город Самарканд, Республика Узбекистан
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