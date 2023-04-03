Савин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Пётр

Савин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Савин Поликарп

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1857

Сын: Савин Василий

Мать ребёнка: Савина Анна Димитриева

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Савина Анна Димитриева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Савин Феодор Петров

Мать ребёнка: Савина Анна Димитриева

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861