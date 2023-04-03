Савин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Савин Поликарп
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савин Василий
Мать ребёнка: Савина Анна Димитриева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Савина Анна Димитриева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Савин Феодор Петров
Мать ребёнка: Савина Анна Димитриева
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861