Савина Анна Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Анна Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савин Василий

Отец ребёнка: Савин Пётр

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Савина) Варвара

Отец ребёнка: Савин Пётр

Рождение ребёнка
1869

Сын: Савин Феодор Петров

Отец ребёнка: Савин Пётр

Смерть
Неизвестно

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