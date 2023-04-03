Савина Анна Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савин Василий
Отец ребёнка: Савин Пётр
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Савина) Варвара
Отец ребёнка: Савин Пётр
Рождение ребёнка
1869
Сын: Савин Феодор Петров
Отец ребёнка: Савин Пётр
Смерть
Неизвестно