Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
1832
Сын: Савин Филип
Отец ребёнка: Савин Поликарп
Рождение ребёнка
1835
Сын: Савин Пётр
Отец ребёнка: Савин Поликарп
Рождение ребёнка
1838
Сын: Савин Даниил
Отец ребёнка: Савин Поликарп
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Касымова Марфа
Отец ребёнка: Савин Поликарп
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савин Григорий
Отец ребёнка: Савин Поликарп
Рождение ребёнка
1849
Сын: Савин Алексей
Отец ребёнка: Савин Поликарп
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861