Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

До 1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Савин Филип

Отец ребёнка: Савин Поликарп

Рождение ребёнка
1835

Сын: Савин Пётр

Отец ребёнка: Савин Поликарп

Рождение ребёнка
1838

Сын: Савин Даниил

Отец ребёнка: Савин Поликарп

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Касымова Марфа

Отец ребёнка: Савин Поликарп

Рождение ребёнка
1846

Сын: Савин Григорий

Отец ребёнка: Савин Поликарп

Рождение ребёнка
1849

Сын: Савин Алексей

Отец ребёнка: Савин Поликарп

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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