Савин Поликарп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савин Иван
Мать: Акилина
Восприемник отставного хорунжего сын Прокофий Савин | ГААО, 599-2-6151-1об.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Савин Филип
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Савин Пётр
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Савин Даниил
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Касымова Марфа
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савин Григорий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1849
Сын: Савин Алексей
Мать ребёнка: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861