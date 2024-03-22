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Савин Поликарп

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Между 1778 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Иван

Мать: Акилина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник отставного хорунжего сын Прокофий Савин | ГААО, 599-2-6151-1об.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Савин Филип

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1835

Сын: Савин Пётр

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1838

Сын: Савин Даниил

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Касымова Марфа

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1846

Сын: Савин Григорий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1849

Сын: Савин Алексей

Мать ребёнка: Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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