Булатова Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Булатовъ Кузьма
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ерохина Авдотья
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пудовкина Агафья
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Орешкова Мавра
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Чернецова Ирина
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ларцова Агафья
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Булатовъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатовъ Анисимъ