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Булатова Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Булатовъ Кузьма

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ерохина Авдотья

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пудовкина Агафья

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Орешкова Мавра

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Чернецова Ирина

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ларцова Агафья

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Булатовъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Булатовъ Анисимъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатовъ Анисимъ