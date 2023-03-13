Пудовкина (Булатова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Булатовъ Анисимъ
Мать: Булатова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Пудовкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Пудовкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пудовкинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Пудовкинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пудовкинъ Федоръ