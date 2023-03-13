Пудовкина (Булатова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПудовкина (Булатова) Агафья

Пудовкина (Булатова) Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Булатовъ Анисимъ

Мать: Булатова Марья Федорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Пудовкинъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Пудовкинъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пудовкинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Пудовкинъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудовкинъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close