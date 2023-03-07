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Пудовкинъ Федоръ

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Пудовкинъ Тимофей

Мать: Пудовкина Федосья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Пудовкина Агафья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Пудовкина Агафья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пудовкинъ Трофимъ

Мать ребёнка: Пудовкина Агафья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудовкина Агафья

Смерть
1794
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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