Пудовкинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Пудовкинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Пудовкина Агафья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Пудовкина Агафья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пудовкинъ Трофимъ
Мать ребёнка: Пудовкина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пудовкина Агафья
Смерть
1794