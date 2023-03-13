Булатовъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатовъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Булатовъ Анисимъ

Мать: Булатова Марья Федорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Булатовъ Иванъ

Мать ребёнка: Булатова Агрофена Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Булатовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Булатова Агрофена Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Булатова Агрофена Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Агрофена Иванова

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