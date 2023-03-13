Булатовъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Булатовъ Анисимъ
Мать: Булатова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Булатовъ Иванъ
Мать ребёнка: Булатова Агрофена Иванова
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Булатовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Булатова Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Булатова Агрофена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно