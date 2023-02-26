Фёдор Михайлов
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Михаил Иванов
Мать: ?
д.Цурково
Бракосочетание
28.10.1798
Жена: Дария Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.08.1801
Дочь: Васса Фёдорова
Мать ребёнка: Дария Емельянова
д.Цурково
Смерть
Неизвестно