Фёдор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Михайлов

Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Михаил Иванов

Мать: ?

д.Цурково
Бракосочетание
28.10.1798

Жена: Дария Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.08.1801

Дочь: Васса Фёдорова

Мать ребёнка: Дария Емельянова

д.Цурково
Смерть
Неизвестно