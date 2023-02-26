Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Дорофей Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1799
Сын: Трофим Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Цурково
Смерть
Неизвестно
д.Цурково