Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Дорофей Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1799

Сын: Трофим Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
д.Цурково
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