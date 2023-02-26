Дорофей Михайлов
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Михаил Иванов
Мать: ?
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.04.1793
Дочь: Ирина Дорофеева
Мать ребёнка: Ксения (Михайлова)
д.Цурково
Рождение ребёнка
12.06.1794
Дочь: Акилина Дорофеева
Мать ребёнка: Ксения (Михайлова)
д.Цурково
Рождение ребёнка
30.12.1797
Дочь: Мелания Дорофеева
Мать ребёнка: Ксения (Михайлова)
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения (Михайлова)
Смерть
Неизвестно