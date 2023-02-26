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Дорофей Михайлов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Михаил Иванов

Мать: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
16.04.1793

Дочь: Ирина Дорофеева

Мать ребёнка: Ксения (Михайлова)

д.Цурково
Рождение ребёнка
12.06.1794

Дочь: Акилина Дорофеева

Мать ребёнка: Ксения (Михайлова)

д.Цурково
Рождение ребёнка
30.12.1797

Дочь: Мелания Дорофеева

Мать ребёнка: Ксения (Михайлова)

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения (Михайлова)

Смерть
Неизвестно
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