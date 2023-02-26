Ксения (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1793

Дочь: Ирина Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Михайлов

д.Цурково
Рождение ребёнка
12.06.1794

Дочь: Акилина Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Михайлов

д.Цурково
Рождение ребёнка
30.12.1797

Дочь: Мелания Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Михайлов

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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