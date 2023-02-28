Дария Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Емельянова

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1798

Муж: Фёдор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.08.1801

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Михайлов

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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