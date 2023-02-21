Махпумзямала Абдулмазитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
12.05.1846
Муж: Ситдик Асметуллин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибигалима Ситдикова
Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Магруй Ситдикова
Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин
Рождение ребёнка
25.11.1851
Сын: Гафиятулла Ситдиков
Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин
Рождение ребёнка
22.08.1853
Сын: Ганиятулла Ситдиков
Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин
Рождение ребёнка
08.01.1855
Сын: Ахметвали Ситдиков
Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шамсируй Ситдикова
Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин
Место жительства
Неизвестно