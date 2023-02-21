Махпумзямала Абдулмазитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махпумзямала Абдулмазитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Абдулмазит Саитгафаров

Мать: Ханья (Хасния) Гульшарипова

Бракосочетание
12.05.1846

Муж: Ситдик Асметуллин

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибигалима Ситдикова

Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Магруй Ситдикова

Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1851

Сын: Гафиятулла Ситдиков

Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин

Рождение ребёнка
22.08.1853

Сын: Ганиятулла Ситдиков

Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин

Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Ахметвали Ситдиков

Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шамсируй Ситдикова

Отец ребёнка: Ситдик Асметуллин

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)