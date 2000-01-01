Ахметвали Ситдиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметвали Ситдиков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1855

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1855

Отец: Ситдик Асметуллин

Мать: Махпумзямала Абдулмазитова

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