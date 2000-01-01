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Ахметвали Ситдиков
Ахметвали Ситдиков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1855
Пол
Мужской
Отец
Ситдик Асметуллин
1820 г.р.
Мать
Махпумзямала Абдулмазитова
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1855
Отец:
Ситдик Асметуллин
Мать:
Махпумзямала Абдулмазитова
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