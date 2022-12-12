Ситдик Асметуллин
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти19.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Асметулла Сейфуллин
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибигалима Ситдикова
Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Магруй Ситдикова
Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова
Рождение ребёнка
25.11.1851
Сын: Гафиятулла Ситдиков
Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова
Рождение ребёнка
22.08.1853
Сын: Ганиятулла Ситдиков
Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова
Рождение ребёнка
08.01.1855
Сын: Ахметвали Ситдиков
Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шамсируй Ситдикова
Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова
Смерть
19.08.1892 ст.