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Ситдик Асметуллин

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Дата смерти

19.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Асметулла Сейфуллин

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.05.1846

Жена: Махпумзямала Абдулмазитова

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибигалима Ситдикова

Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Магруй Ситдикова

Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1851

Сын: Гафиятулла Ситдиков

Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова

Рождение ребёнка
22.08.1853

Сын: Ганиятулла Ситдиков

Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова

Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Ахметвали Ситдиков

Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шамсируй Ситдикова

Мать ребёнка: Махпумзямала Абдулмазитова

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.08.1892 ст.
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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