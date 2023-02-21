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Гафиятулла Ситдиков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1851

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1851

Отец: Ситдик Асметуллин

Мать: Махпумзямала Абдулмазитова

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