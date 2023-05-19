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Шумилина Афимия Федорова

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шумилин Флор Иоаннов

Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Семенова Матрона Иоаннова

Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шумилин Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шумилин Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
31.08.1896

Дочь: Уфимцева Марфа Иванова

Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилин Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно