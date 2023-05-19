Шумилина Афимия Федорова
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шумилин Флор Иоаннов
Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Семенова Матрона Иоаннова
Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шумилин Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
31.08.1896
Дочь: Уфимцева Марфа Иванова
Отец ребёнка: Шумилин Иван Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно