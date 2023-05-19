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Шумилин Петр Иоаннов

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шумилин Иван Васильев

Мать: Шумилина Афимия Федорова

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Бракосочетание
11.02.1911

Жена: Шумилина Фекла Фомина

Рождение ребёнка
02.07.1912

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Шумилина Фекла Фомина

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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