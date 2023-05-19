Семенова (Шумилина) Матрона Иоаннова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шумилин Иван Васильев
Мать: Шумилина Афимия Федорова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.09.1896
Бракосочетание
02.10.1905
Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Семенов Семен Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно