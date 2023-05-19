Семенова (Шумилина) Матрона Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Шумилина) Матрона Иоаннова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шумилин Иван Васильев

Мать: Шумилина Афимия Федорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.09.1896
Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Семенов Семен Васильев

Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Семенов Семен Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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