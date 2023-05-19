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Шумилин Дмитрий Иоаннов

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шумилин Иван Васильев

Мать: Шумилина Афимия Федорова

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шумилин Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Шумилина Фекла Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шумилин Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Шумилина Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилина Фекла Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно