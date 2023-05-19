Шумилин Дмитрий Иоаннов
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шумилин Иван Васильев
Мать: Шумилина Афимия Федорова
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шумилина Фекла Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Шумилина Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилина Фекла Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно