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Огородников Ефим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1883

Дата смерти

12.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1883

Отец: Огородников Владимир Миронович

Мать: Огородникова Анна Линовна

Бракосочетание
1904

Жена: Огородникова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Огородников Николай Ефимович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Чучкалова Афонасья Ефимовна

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Огородников Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Максимовна

Бракосочетание
1913

Жена: Огородникова Авдотья Демидовна

Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Огородников Николай Ефимович

Мать ребёнка: Огородникова Авдотья Демидовна

Смерть
12.02.1946