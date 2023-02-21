Огородников Ефим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1883
Дата смерти12.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1883
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1904
Сын: Огородников Николай Ефимович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Чучкалова Афонасья Ефимовна
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Огородников Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Максимовна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
17.05.1927
Сын: Огородников Николай Ефимович
Мать ребёнка: Огородникова Авдотья Демидовна
Смерть
12.02.1946