Огородникова (Ходырева) Анна Линовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Ходырева) Анна Линовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1864 по 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1864 по 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1883

Сын: Огородников Ефим Владимирович

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
?.12.1891

Дочь: Стефанида Владимировна

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Огородников Иван Владимирович

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
17.02.1894

Дочь: Феодора Владимировна

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Огородников Федор Владимирович

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
08.03.1897

Сын: Огородников Александр Владимирович

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
12.03.1899

Сын: Огородников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Владимир Миронович

Смерть
Неизвестно
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