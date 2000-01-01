Огородникова (Ходырева) Анна Линовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1864 по 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1864 по 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1883
Сын: Огородников Ефим Владимирович
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
?.12.1891
Дочь: Стефанида Владимировна
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Огородников Иван Владимирович
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
17.02.1894
Дочь: Феодора Владимировна
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
17.02.1894
Сын: Огородников Федор Владимирович
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
08.03.1897
Сын: Огородников Александр Владимирович
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
12.03.1899
Сын: Огородников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Огородников Владимир Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно