Огородников Владимир Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865
Рождение ребёнка
15.12.1883
Сын: Огородников Ефим Владимирович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
?.12.1891
Дочь: Стефанида Владимировна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Огородников Иван Владимирович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
17.02.1894
Дочь: Феодора Владимировна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
17.02.1894
Сын: Огородников Федор Владимирович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
08.03.1897
Сын: Огородников Александр Владимирович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
12.03.1899
Сын: Огородников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно