Огородников Владимир Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Владимир Миронович

Огородников Владимир Миронович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865

Отец: Огородников Мирон Ильич

Мать: Огородникова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1883

Сын: Огородников Ефим Владимирович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
?.12.1891

Дочь: Стефанида Владимировна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Огородников Иван Владимирович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
17.02.1894

Дочь: Феодора Владимировна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Огородников Федор Владимирович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
08.03.1897

Сын: Огородников Александр Владимирович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
12.03.1899

Сын: Огородников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Линовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Анна Линовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close