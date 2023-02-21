Огородникова Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

До 1912

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Муж: Огородников Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Огородников Николай Ефимович

Отец ребёнка: Огородников Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Чучкалова Афонасья Ефимовна

Отец ребёнка: Огородников Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Огородников Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Огородников Ефим Владимирович

Смерть
До 1912
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