Огородникова Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиДо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1904
Сын: Огородников Николай Ефимович
Отец ребёнка: Огородников Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Чучкалова Афонасья Ефимовна
Отец ребёнка: Огородников Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Огородников Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Огородников Ефим Владимирович
Смерть
До 1912