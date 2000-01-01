Огородников Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Михаил Ефимович

Огородников Михаил Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911

Отец: Огородников Ефим Владимирович

Мать: Огородникова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
05.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Анна

Рождение ребёнка
02.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Анна

Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close