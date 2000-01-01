Огородников Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911
Рождение ребёнка
05.04.1947
Рождение ребёнка
02.07.1949
Рождение ребёнка
02.01.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огородникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огородникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огородникова Татьяна
Смерть
Неизвестно